Об этом 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко. Он сообщил, что Словакия нам должна передать 10 самолетов МиГ-29. Количество, которое должно предоставить Польша, пока неизвестно.

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Западное мировоззрение ведения войны

По его словам, Польша ожидает получения от США сверхсовременных самолетов 5-го поколения F-35. Когда они их получат, тогда у них освободятся те МиГ-29, которые у них есть, чтобы передать Украине.

Словацкие и польские самолеты прошли максимально глубокую модернизацию при использовании оружия НАТО. В западном мировоззрении ведения войны ни один танк, самолет и т.п. не рассматривается самодостаточно. Она точно должна быть вписана в единую органическую систему вооружений, которой пользуются все войска,

– объяснил эксперт.

Жовтенко отметил, что советского производства МиГ-29 словаками и поляками были максимально доведены до того состояния, когда могли бы быть интегрированы с современными системами, стоящими на вооружении в странах НАТО. Их сразу можно бросать в бой.

"Боевой самолет должен "общаться" с системами ПВО, с наземными, артиллерийскими подразделениями, радарными станциями и т.д. А также использовать максимально технологическое ракетное вооружение – ракеты класса "воздух – воздух" и "воздух – земля", – считает он.

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Сможем максимально отогнать авиацию врага

По его словам, ракеты класса "воздух – воздух" могут сбивать и крылатую ракету, и вражеский самолет.

Также развертывание комплексов Patriot, имеющих радиус действия 150 километров, позволит поставить российскую тактическую авиацию, не говоря уже о фронтовой, в очень неудобное положение. Ведь средств эффективной борьбы против перехватчика Patriot у российских комплексов не очень много,

– подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Patriot еще и способен сбивать баллистические цели и теоретически может сбивать даже гиперзвуковые ракеты. На практике это не проверено, но очевидно, что производителю Patriot интересно посмотреть, как это сработает на практике.

"Использование Patriot позволит в частности максимально дальше отогнать российскую авиацию от наших позиций", – уверен Тарас Жовтяк.

Что известно о передаче Украине модернизированных истребителей МиГ-29