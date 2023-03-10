Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ранее уже удавалось интегрировать некоторое западное вооружение в советские самолеты МиГ-29.

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Реально ли установить ракеты "воздух – воздух" на МиГи-29

Как напомнил Нарожный, недавно была информация, что два украинских пилота поехали в Соединенные Штаты на обучение. Одна из версий заключалась в том, что на основе знаний этих лётчиков сформируют программу обучения на F-16. Другая – что они приехали на базу, где изучают возможность дополнительного переоборудования старых самолетов.

Ранее военные смогли интегрировать противорадарную ракету HARM на МиГ-29. Сделали это оригинальным способом.

Реально ли интегрировать западное вооружение на советские МиГ-29: смотрите видео

Ракета ставится на специальный пилон. А управляет ею пилот из кабины по блютузу через планшет с соответствующим программным обеспечением. Он вводит туда разные координаты и другие данные, и ракета летит куда нужно,

– рассказал Нарожный.

Он уверен, что с ракетами "воздух – воздух" придумают какое-то аналогичное решение. Если это получится сделать, то украинские пилоты получат гораздо больше возможностей по поражению вражеской авиации.

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