Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, раніше вже вдавалося інтегрувати деяке західне озброєння на радянські літаки МіГ-29.

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Чи реально встановити ракети "повітря – повітря" на МіГи-29

Як нагадав Нарожний, нещодавно була інформація, що два українських пілоти поїхали до Сполучених Штатів на навчання. Одна з версій полягала в тому, що на основі знань цих льотчиків сформують програму навчання на F-16. Інша – що вони поїхали на базу, де вивчають можливість додаткового переобладнання старих літаків.

Раніше військові змогли інтегрувати протирадарну ракету HARM на МіГ-29. Зробили це в оригінальний спосіб.

Чи реально інтегрувати західне озброєння на радянські МіГ-29: дивіться відео

Ракета ставиться на спеціальний пілон. А керує нею пілот з кабіни по блютузу через планшет з відповідним програмним забезпеченням. Він вводить туди різні координати та інші дані, і ракета летить куди потрібно,

– розповів Нарожний.

Він впевнений, що з ракетами "повітря – повітря" придумають якесь аналогічне рішення. Якщо це вийде зробити, то українські пілоти отримають значно більше можливостей з ураження ворожої авіації.

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