Ирина Верещук подчеркнула, что поддержка экономических санкций является недостаточной. Министр заявила, что если Европа предоставит Украине средства ПВО, то наша страна может в ближайшее время закончить войну.

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Верещук заявила, что уверена в лидерских качествах Марка Рютте, поэтому обратилась к нему и к руководителям других европейских государств с призывом предоставить Украине ПВО. Министр подчеркнула, что в противном случае масштабы войны могут существенно увеличиться.

Нам нужно противоракетное оружие. Если мы его получаем, то мы получим мир уже через некоторое время. Если этого не произойдет, то мы получим конфликт во всей Европе и это будет ответственность таких как г-н Рютте, г-н Джонсон и всех других лидеров, которые остановились за шаг до такого решающего момента,

– заявила Верещук.

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