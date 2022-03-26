Ірина Верещук наголосила, що підтримка економічних санкцій є недостатньою. Міністерка заявила, що якщо Європа надасть Україні засоби ППО, то наша країна зможе найближчим часом завершити війну.

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Верещук заявила, що впевнена у лідерських якостях Марка Рютте, тому звернулася до нього та до керівників інших європейських держав із закликом надати Україні ППО. Міністерка наголосила, що в іншому випадку масштаби війни можуть суттєво збільшитися.

Нам потрібна протиракетна зброя. Якщо ми її отримаємо, то ми отримаємо мир уже через деякий час. Якщо цього не станеться, то ми отримаємо конфлікт у цілій Європі і це буде відповідальність таких як пан Рютте, пан Джонсон і всіх інших лідерів, які зупинилися за крок до такого вирішального моменту,

– заявила Верещук.

До теми – вечірній брифінг Ірини Верещук: дивіться відео