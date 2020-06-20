Предотвратили страшную трагедию: экс-боец ВСУ готовил теракты на Луганщине – фото
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины готовился к совершению серии терактов в Луганской области. Силовики задержали его 20 июня.
Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что правоохранители уже завели уголовное дело на мужчину за терроризм.
Интересно Впервые за 6 лет российской агрессии: на Донетчине объявили приговор за пропаганду войны
Что известно об экс-бойце и его "жестоких планах"
- Следователи говорят, что задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения на Луганщине.
- Взрывчатку обнаружили у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медперсонала.
- Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Рубежном на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
- Кроме того, правоохранители утверждают, что во время прохождения военной службы в 2018 - 2019 годах подозреваемый пытался перейти на сторону оккупантов, чтобы устроиться к ним на службу.
Взрывчатку нашли и обезвредили / Фото прокуратуры Луганской области
Бывший боец ВСУ хотел взорвать железнодорожный путь / Фото прокуратуры Луганской области