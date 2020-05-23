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Впервые за 6 лет российской агрессии: на Донетчине объявили приговор за пропаганду войны

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Приговор за пропаганду войны
Приговор за пропаганду войны / Unsplash

Красноармейский горрайонный суд в Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта огласил приговор за пропаганду войны. Обвинительный приговор вынесли женщине, которую признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пропаганде войны.

Суд установил, что 28-летняя жительница Покровска в соцсетях распространяла призывы к развязыванию военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Женщина пропагандировала свержение государственного строя в целом с 2015 по 2018 годы.

Жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе,
– говорится в сообщении.

Наказание за пропаганду войны

Суд признал женщину виновной по статье 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также ее обвинили по статье 436 о пропаганде войны.

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В прокуратуре сообщили, что приговор суда составил 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Конституция Судьи Терроризм Новости Донецка Война на Донбассе Война
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