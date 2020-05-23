Впервые за 6 лет российской агрессии: на Донетчине объявили приговор за пропаганду войны

Красноармейский горрайонный суд в Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта огласил приговор за пропаганду войны. Обвинительный приговор вынесли женщине, которую признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пропаганде войны.

Суд установил, что 28-летняя жительница Покровска в соцсетях распространяла призывы к развязыванию военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Важно Обострение ситуации на Донбассе: враг ранил украинского защитника

Женщина пропагандировала свержение государственного строя в целом с 2015 по 2018 годы.

Жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Наказание за пропаганду войны

Суд признал женщину виновной по статье 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также ее обвинили по статье 436 о пропаганде войны.

Актуально Россия обвинила в терроризме журналиста ATR за пост в фейсбуке про Сенцова

В прокуратуре сообщили, что приговор суда составил 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.