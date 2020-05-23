Обострение ситуации на Донбассе: враг ранил украинского защитника

За минувшие сутки, 22 мая, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенного Минском оружия.

Враг стрелял из минометов, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили на странице ООС в фейсбуке.

Важно Оккупанты расставляют танки и артиллерию в жилых кварталах на Донбассе: фотодоказательство

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" били поблизости:

Богдановки;

Верхнеторецкого;

Старогнатовки;

Чермалика;

Водяного;

Песков.

Наши воины решительно применяли очередные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники били по защитникам:

Новолуганского;

Луганского.

Внимание! Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В ответ на обстрелы украинские подразделения, которые обороняются, открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов.

По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

​Обратите внимание Опасная находка: 150 мин обнаружили вблизи линии разграничения

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Карта оккупированных украинских территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала