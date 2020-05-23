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Загострення ситуації на Донбасі: ворог поранив українського захисника

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Доба на Донбасі
Доба на Донбасі / Слово і діло

За минулу добу, 22 травня, окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ЗСУ з забороненої Мінськом зброї.

Ворог гатив з мінометів, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомили на сторінці ООС у фейсбуці.

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Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та пригнічували ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" гатили поблизу:

  • Богданівки;
  • Верхньоторецького;
  • Старогнатівки;
  • Чермалика;
  • Водяного;
  • Пісків.

Наші воїни рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці гатили по оборонцях:

  • Новолуганського;
  • Луганського.

Увага! Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. У відповідь на обстріли українські підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів.

За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

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Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Карта окупованих українських територій на Донбасі

Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна Війна на Донбасі
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