Вперше за 6 років російської агресії: на Донеччині оголосили вирок за пропаганду війни
Красноармійський міськрайонний суд на Донеччині вперше за роки збройного конфлікту оголосив вирок за пропаганду війни. Обвинувальний вирок винесли жінці, яку визнали винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також пропагуванні війни.
Суд встановив, що 28-річна мешканка Покровська у соцмережах поширювала заклики до розв'язування воєнного конфлікту на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.
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Жінка пропагувала повалення державного устрою загалом з 2015 по 2018 роки.
Мешканка Покровська поширювала у соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Крім того, у 2016 та 2018 роках зловмисниця розповсюджувала зображення із закликами до розв'язування воєнного конфлікту на Донбасі,
– мовиться у повідомленні.
Покарання за пропагування війни
Суд визнав жінку винною за статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Також її звинуватили за статтею 436 про пропаганду війни.
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У прокуратурі повідомили, що вирок суду склав 3 роки та 3 місяці позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.