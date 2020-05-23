Вперше за 6 років російської агресії: на Донеччині оголосили вирок за пропаганду війни

Красноармійський міськрайонний суд на Донеччині вперше за роки збройного конфлікту оголосив вирок за пропаганду війни. Обвинувальний вирок винесли жінці, яку визнали винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також пропагуванні війни.

Суд встановив, що 28-річна мешканка Покровська у соцмережах поширювала заклики до розв'язування воєнного конфлікту на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.

Важливо Загострення ситуації на Донбасі: ворог поранив українського захисника

Жінка пропагувала повалення державного устрою загалом з 2015 по 2018 роки.

Мешканка Покровська поширювала у соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Крім того, у 2016 та 2018 роках зловмисниця розповсюджувала зображення із закликами до розв'язування воєнного конфлікту на Донбасі,

– мовиться у повідомленні.

Покарання за пропагування війни

Суд визнав жінку винною за статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Також її звинуватили за статтею 436 про пропаганду війни.

Актуально Росія звинуватила у тероризмі журналіста ATR за пост у фейсбуці про Сенцова

У прокуратурі повідомили, що вирок суду склав 3 роки та 3 місяці позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.