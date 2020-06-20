Запобігли страшній трагедії: ексбоєць ЗСУ готував теракти на Луганщині – фото
Колишній військовослужбовець Збройних сил України готувався до здійснення серії терактів в Луганській області. Силовики затримали його 20 червня.
Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що правоохоронці вже завели кримінальну справу на чоловіка через тероризм.
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Що відомо про ексбійця та його "жорстокі плани"
- Слідчі кажуть, що затриманий планував підірвати декілька об'єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення на Луганщині.
- Вибухівку виявили біля будівлі 59-го військового госпіталю в Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медперсоналу.
- Також він заклав вибухівку на залізничній станції у Рубіжному на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.
- Крім того, правоохоронці стверджують, що під час проходження військової служби у 2018 – 2019 роках підозрюваний намагався перейти на сторону окупантів, щоб влаштуватися до них на службу.
Вибухівку знайшли та знешкодили / Фото прокуратури Луганської області
Колишній боєць ЗСУ хотів підірвати залізничну колію / Фото прокуратури Луганської області