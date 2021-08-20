Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Второй "Аэросвит" не нужен
Алексей Данилов заявил, что МАУ может повторить судьбу "Аэросвита", объявившего себя банкротом. Во избежание этого Кабмину поручили соответствующие меры, а именно:
- уменьшить риски повышения дебиторской задолженности государственного предприятия "Обслуживание воздушного движения Украины" и аэропорта "Борисполь" из-за задолженности МАУ;
- минимизировать угрозу невыполнения всех полетов Государственной авиационной службой Украины из-за долгов МАУ;
- уменьшить угрозу прекращения внутреннего и международного авиасообщения компании МАУ из-за неудовлетворительного финансового состояния. То есть избежать банкротства компании.
На это Кабинету Министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с "Аэросвитом", чтобы она никоим образом не повторилась, – добавил Данилов.
Банкротство "Аэросвита": главное
- В декабре 2012 года крупнейший на то время перевозчик Украины "Аэросвит" объявил себя банкротом.
- Одним из основных акционеров компании был олигарх Игорь Коломойский.
- Из-за долгов "Аэросвита" и отмены многих рейсов в январе 2013 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал на 18%.
- В июле 2015 года суд окончательно признал компанию банкротом и начал процесс ее ликвидации.