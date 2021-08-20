Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Второй "Аэросвит" не нужен

Алексей Данилов заявил, что МАУ может повторить судьбу "Аэросвита", объявившего себя банкротом. Во избежание этого Кабмину поручили соответствующие меры, а именно:

уменьшить риски повышения дебиторской задолженности государственного предприятия "Обслуживание воздушного движения Украины" и аэропорта "Борисполь" из-за задолженности МАУ;

минимизировать угрозу невыполнения всех полетов Государственной авиационной службой Украины из-за долгов МАУ;

уменьшить угрозу прекращения внутреннего и международного авиасообщения компании МАУ из-за неудовлетворительного финансового состояния. То есть избежать банкротства компании.

На это Кабинету Министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с "Аэросвитом", чтобы она никоим образом не повторилась, – добавил Данилов.

Обратите внимание! На заседании СНБО 20 августа 2021 года также приняли введение санкций против ряда лиц. В перечне появились имена Деркача, Шариев, Гужвы, Пушилина и других.

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