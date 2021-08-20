Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки й оборони на засіданні 20 серпня. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Другий "Аеросвіт" не потрібен

Олексій Данілов заявив, що МАУ може повторити долю "Аеросвіту", який оголосив себе банкрутом. Для уникнення цього, Кабміну доручили відповідні заходи, а саме:

зменшити ризики підвищення дебіторської заборгованості державного підприємства "Обслуговування повітряного руху України" та аеропорту "Бориспіль" через заборгованість МАУ;

мінімізувати загрозу невиконання усіх польотів Державною авіаційною службою України через борги МАУ;

зменшити загрозу припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення компанію МАУ через незадовільний фінансовий стан. Тобто уникнути банкрутства компанії.

На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з "Аеросвітом", щоб вона жодним чином не повторилася, – додав Данілов.

Зверніть увагу! На засіданні РНБО 20 серпня 2021 року також ухвалили запровадження санкцій проти низки діячів. У переліку з'явилися імена Деркача, Шаріїв, Гужви, Пушиліна та інших.

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