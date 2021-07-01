Предписание НАПК не соответствует полномочиям наблюдательного совета "Нафтогаза", – Чебаненко

НАПК и его глава Александр Новиков должны были обратиться в суд относительно контракта НАК "Нафтогаз Украины" с Юрием Витренко в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".

Такое мнение высказал юрист, директор программы "Право" Украинского института будущего Александр Чебаненко.

Порядок обращения НАПК в суд предусмотрен законом "О предупреждении коррупции". В законе как раз сказано, что в случае, если, по мнению НАПК, определенный договор противоречит нормам закона, то НАПК обращается непосредственно в суд. Это была бы нормальная реакция НАПК, согласно закону,

– отметил эксперт.

Юрист считает, что озвученное главой НАПК Новиковым заявление относительно конфликта интересов Юрия Витренко и госкомпании "Нафтогаз" – спорное, поскольку в полномочия Витренко в должности и.о. министра энергетики не входил контроль над НАК "Нафтогаз Украины".

"Действующим законодательством "Нафтогаз" подчинен Кабмину, то есть, не подчинен Минэнерго. Все акты по НАК принимаются Кабмином, как единственным акционером компании. Конфликт интересов был бы, если бы Юрий Витренко принимал решения от имени Кабинета Министров, чего, как нам известно, не было. Доступная нам информация говорит о том, что не было у Витренко ни контролирующих, ни распорядительных функций в отношении НАК "Нафтогаз Украины", и соответствующих полномочий таких у него не было", – подчеркнул Александр Чебаненко.

По его словам, такие распоряжения и контроль над НАК "Нафтогаз" относятся к компетенции Кабмина.

"Основа – это устав НАКа, где указаны полномочия наблюдательного совета. Мы понимаем, что это предписание направлено не надлежащей стороне, потому что полномочия наблюдательного совета четко прописаны в уставе, и вопрос о заключении контракта с председателем правления там отсутствуют, это означает, что если такое решение и будет принято, то это будет явным превышением полномочий Наблюдательного совета. Это предписание, скорее всего, отправлено "для информации", поскольку полномочий наблюдательного совета о подписании или не подписании трудового контракта с председателем правления нет", – отметил Александр Чебаненко, комментируя новое предписание НАПК, которое 1 июля агентство направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд.

Отметим, в середине июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно которому распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены.

В выводах экспертизы Института государства и права им. В. М. Корецкого отмечалось, что заключение договора на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" не нарушает антикоррупционные ограничения, установленные пунктом 1 статьи 26 Закона "О предупреждении коррупции".

Кабинет Министров Украины обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить председателем НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сообщил министр юстиции Денис Малюська.