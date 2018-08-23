Предполагаемому убийце Ноздровской продлили арест

До 21 октября 2018 года продлили арест Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Такое решение вынес Ирпенский городской суд Киевской области, передает УНН.

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Также председательствующий судья Валерий Линник объявил перерыв в заседании на неопределенное время из-за того, что потерпевшие подали в Верховный Суд ходатайство об изменении подсудности в уголовном производстве.



Юрий Россошанский

Удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Россошанского на 60 дней в Киевском следственном изоляторе. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения,

– заявил судья.

Напомним, 1 января на Киевщине в реке нашли мертвой и раздетой Ирину Ноздровскую – сестру погибшей в резонансном ДТП Светланы Сапатинской. По данным экспертизы тела, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Подозреваемым в этом деле является Юрий Россошанский, который после задержания признался в совершении преступления. Однако впоследствии отказался от своих слов. 9 января суд взял на 2 месяца под стражу Юрия Россошанского и потом несколько раз продлевал ему меру пресечения. Отметим, что подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ноздровской и находится в СИЗО.

К слову, 23 июля стало известно, что прокуратура Киевской области переквалифицировала обвинение Россошанского-старшему. Отныне он подозревается в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и ему грозит пожизненное лишение свободы.