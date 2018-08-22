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Убийство Ноздровской: семья правозащитницы обратилась к Верховному суду

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Семья убитой правозащитницы Ноздровской просит Верховный суд о рассмотрении дела в Киеве
Семья убитой правозащитницы Ноздровской просит Верховный суд о рассмотрении дела в Киеве / Соцсети

Семья убитой правозащитницы Ирины Ноздровскрой написала заявление в Верховный суд касаемо рассмотрения дела преступления в Ирпенском городском суде. Они считают, что здесь ее рассмотрение может быть предвзятым.

Об этом рассказала дочь убитой правозащитницы Анастасия Ноздровская, передает Укринформ.

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"Когда в Апелляционном суде решили, что дело будет рассматриваться в Ирпене, то мы сразу сказали, что будем писать заявление в Верховный суд для изменения подсудности. Области мы не доверяем", – говорит она.

Кроме того, Анастасия Ноздровская заметила, что адвокаты уже подали заявление в Верховный суд и семья "не намерена ехать на заседание в Ирпене" из-за связи семьи Россошанский с работниками Ирпенского городского суда Киевской области, а также из-за вероятности "предвзятого отношения к делу ".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечала, что в Ирпенский городской суд Киевской области поступил обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Напомним, 1 января в Киевской области в реке нашли мертвой и раздетой Ирину Ноздровскуюсестру погибшей в резонансном ДТП Светланы Сапатинской. По данным экспертизы тела, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Подозреваемым по этому делу является Юрий Россошанский, который после задержания признался в совершении преступления. Однако впоследствии отказался от своих слов. 9 января суд взял на 2 месяца под стражу Юрия Россошанского и затем несколько раз продлевал ему меру пресечения. Отметим, что подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ноздровской и находится в СИЗО.

К слову, 23 июля стало известно, что прокуратура Киевской области переквалифицировала обвинение Россошанскому-старшему. Теперь он подозревается в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и ему грозит пожизненное лишение свободы.

хроніка подій
Теги: Новости Украины Криминальные новости Ирина Ноздровская Верховный суд Украины Судьи
Источник: 24 Канал
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