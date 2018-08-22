Вбивство Ноздровської: родина правозахисниці звернулася до Верховного суду

Родина вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської має намір написати заяву до Верховного суду щодо розгляду справи злочину в Ірпінському міському суді. Вони вважають, що тут її розгляд може бути упередженим.

Про це розповіла донька вбитої правозахисниці Анастасія Ноздровська, передає Укрінформ.

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"Коли в Апеляційному суді вирішили, що справа буде розглядатись в Ірпіні, то ми відразу сказали, що будемо писати заяву на Верховний суд для зміни підсудності. Області ми не довіряємо", – каже вона.

Крім того, Анастасія Ноздовська зауважила, що адвокати вже подали заяву до Верховного суду та родина "не має наміру їхати на засідання в Ірпіні" через зв'язки родини Россошанських з працівниками Ірпінського міського суду Київської області, а також через ймовірність "упередженого ставлення до справи".

Раніше прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган зазанчала, що до Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Обвинувальний акт щодо Ю.Россошанського, якого звинувачують у вбивстві юриста Ірини Ноздровскої, надійшов до Ірпінського міського суду Київської області. Розгляд справи почнеться у середу, 22 серпня, о 13:45. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) August 21, 2018

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.



Підозрюваним у цій справі є Юрій Россошанський, який після затримання зізнався у скоєнні злочину. Однак згодом відмовився від своїх слів. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського та потім кілька разів продовжував йому запобіжний захід. Зазначимо, що підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської та перебуває у СІЗО.



До слова, 23 липня стало відомо, що прокуратура Київської області перекваліфікувала обвинувачення Россошанському-старшому. Відтепер він підозрюється в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, і йому загрожує довічне позбавлення волі.