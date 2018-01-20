Вбивство Ноздровської: гучна заява адвоката, що може поставити під сумнів вину Россошанського

Під час слідчого експерименту підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський не зміг донести статиста.

Про це в ефірі заявив адвокат сім'ї загиблої Анатолій Худяков, посилаючись на іншого адвоката – Олексія Цибенка.

Це Худяков сказав в ефірі "Громадського радіо".

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"Дуже гучну заяву зробив захисник Цибенко під час засідання апеляційного суду. Він сказав, що Россошанській не доніс статиста", – сказав Худяков.

Як пояснив адвокат, статист – це людина, яка за своїми фізіологічними даними відповідає Ірині. Тобто це зріст – 152 см, вага – приблизно 50 кг.

"Зі слів Россошанського, він з Іриною зустрівся на зупинці. Ірина йому в обличчя крикнула: "Вбивця". Після цього Россошанській, будучи під дією алкоголю, підскочив до Ірини, будучи за 2 кроки до Ірини", – повідомив адвокат.

При цьому Худяков нагадав, що, за даними слідства, на зупинці Ірина Ноздровська і Россошанський були в 12 кроках один від одного.

Він також додав, що були й інші невідповідності у тому, що встановило слідство, та у тих свідченнях, що давав підозрюваний.