Вбивство Ноздровської: дружина Россошанського зробила резонансну заяву

Дружина підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського Ольга припустила, що чоловік міг укласти угоду з поліцією. Згідно з угодою, чоловік взяв провину у злочині на себе в обмін на амністію сина Дмитра Россошанського.

Таку думку Ольга Россошанська висловила в інтерв'ю виданню "Страна".

"Я його питаю: "Юро, навіщо ти зізнався на суді в убивстві Ірини Ноздровської? Навіщо ти себе обмовив?" А він мені відповідає: "Не переживай, ти під охороною". Я йому кажу: "Юро, ти в собі? Тебе що, обкололи чимось?". А він знову мені про охорону", – розповіла жінка деталі після затримання Россошанського.

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На думку дружини підозрюваного, це був натяк на те, що він свідомо ухвалив таке рішення.

"Чоловік найбільше у світі любить наших дітей і заради них готовий на все. На жаль, домогтися звільнення Діми (син Россошанського, через якого загинула в ДТП сестра Ноздровської) шляхом судових позовів ми не змогли. Тому Юра міг укласти угоду з кимось із великих чинів у поліції в обмін на амністію для Діми. А що робити, якщо справедливості у нас у країні немає? Втім, я вважаю, що Юра марно приніс себе в жертву", – розповіла Ольга Россошанська.

Вона також висловила переконання, що поліції вигідно "звалити" на Юрія Россошанського всю провину "мовляв, швидко розкрили таку гучну справу". Жінка зазначила, що правоохоронці "можуть пообіцяти все, що завгодно".

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"А потім забудуть про свої слова. І будуть мої чоловіки сидіти в тюрмі до нескінченності", – резюмувала жінка.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.