Харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником луцкого террориста Максима Кривоша, вышел из-под стражи после внесения залога. Суд назначил ему залог суммой 175 тысяч гривен, и уже через три дня подозреваемый ее внес.

Об этом Интерфакс-Украина рассказал адвокат Михайленко Андрей Костяной.

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Мера пресечения предполагаемому сообщнику Кривоша

Прокуратура настаивала на взятии мужчины под стражу без залога. Однако 24 июля Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему оставили возможность выйти из-под стражи: для этого необходимо внести залог в сумме 175 тысяч 760 гривен. Собственно, это он и сделал через три дня после ареста.

Что инкриминируют "сообщнику Кривоша"

По данным следствия, на протяжении июля 2020 года Михайленко неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины. Предполагают, что так он поставлял оружие.

Следователь заявил, что Дмитрий Михайленко 17 июля этого года отправил посылку в Луцк Максиму Кривошу. Внутри было оружие и боеприпасы.

Поэтому Михайленко был задержан в ночь на 22 июля.

У него дома нашли целый арсенал оружия:

3 пистолета,

6 гранат,

67 патронов калибра 7.62, 3

3 патрона калибра 7.65,

122 патрона калибра 12/70,

ружье Cobalt.

При этом часть из них была зарегистрирована, а часть – нет.

Михайленко объявили о подозрении по части 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Что адвокат говорит об обвинении

Адвокат Андрей Костяной утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были три старинные коллекционные монеты, а не оружие.

В то же время сам Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

Он также заявил, что не является сообщником "луцкого террориста".

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