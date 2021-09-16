В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что от взрыва загорелись две металлические сушильные камеры и древесина, которая находилась рядом.

Читайте также Пожар в оккупированном Донецке уничтожил цех по производству воды: видео с места происшествия

В результате три человека получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали,

– отметили спасатели.

Пожар, возникший, вероятно, вследствие нарушения технологического регламента, ликвидирован. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.



На предприятии в Житомире взорвалась 200-литровая бочка / Фото ГСЧС

Пожары и взрывы в Украине