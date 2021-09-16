В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что от взрыва загорелись две металлические сушильные камеры и древесина, которая находилась рядом.
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В результате три человека получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали,
– отметили спасатели.
Пожар, возникший, вероятно, вследствие нарушения технологического регламента, ликвидирован. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
На предприятии в Житомире взорвалась 200-литровая бочка / Фото ГСЧС
Пожары и взрывы в Украине
- В Днепре 15 сентября произошел теракт, в результате которого погибли 2 человека – спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области и ветеран АТО.
- В Кривом Роге 13 сентября вспыхнул во время движения спортивный автомобиль Toyota GT 86. В сети сообщили, что в тюнинг машины вложили примерно 40 тысяч долларов.
- В центре Киева 3 сентября в костеле святого Николая произошел масштабный пожар – загорелась задняя часть исторического здания. В результате происшествия не никто пострадал.