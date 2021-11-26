Предприятия "Метинвест" отгружают кислород в 98 медучреждений 17 областей Украины

Международная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" помогает украинским больницам, которые борются с COVID19, стабильно обеспечивая их кислородом. Еще три региона добавились в список снабжения – Тернопольский, Ровненский и Волынский. Теперь 98 медучреждений 17 областей Украины получают кислород от предприятий компании.

Пик новой волны заболеваемости COVID-19 пройден, но в больницах остается большое количество пациентов, которым нужен кислород для жизни, заявили медики. С целью помощи государству преодолеть пандемию, металлурги меткомбинатов "Азовсталь", имени Ильича, "Запорожсталь" и Днепровского коксохимического завода ежесуточно производят и отгружают газ для спасения больных коронавирусом.

Общий объем кислорода, которые предприятия передали больницам с начала ноября, составил более 2000 тонн. 98 медучреждений 17 областей Украины получили помощь от "Метинвеста", а с 22 ноября перечень регионов пополнился еще тремя регионами – Тернопольской, Ровненской и Волынской областями.

339 тонн отгрузил комбинат имени Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей.

отгрузил комбинат имени Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. 241 тонну передал меткомбинат "Азовсталь" для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей.

Директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко отметил, что в октябре меткомбинат "Азовсталь" начал отгрузку кислорода больницам страны для лечения ковидных больных.

Компания выполняет договоренности с Министерством здравоохранения Украины – предприятия продолжают поставки кислорода по заявкам больниц, расширяя географию. Например, в выходные азовстальский кислород впервые передали Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок,

– рассказал Иван Голтвенко.