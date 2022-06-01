Об этом 24 канала рассказал президент Межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук. Он также отметил, что тарифы на отопление устанавливаются местными властями, Офис президента уже выпустил рекомендации, в которых советуют не поднимать тарифы для населения. Цена на энергоресурсы зависит исключительно от местных властей.

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Сегодня наши предприятия уже начали подготовку к новому отопительному сезону, они уже работают с местными органами власти. Единственное, у нас есть определенные проблемы в тех городах, которые сильно пострадали от российской агрессии,

– говорит Блащук.

По его словам, в тех городах, где ситуация контролируемая и более-менее спокойная – там наши предприятия активно готовятся к новому сезону отопления. Тепло в домах будет, нужно только понять, каким будет тариф и поможет ли государство покрыть разницу, если оно будет значимым.

Вместе с тем, в интернете распространяют многие манипуляции о якобы повышении цен на газ. Однако это неправда.

Что будет следующей зимой с отоплением

Цену не будут повышать втрое

Доказывают это утверждение проектом Закона Украины об урегулировании отношений на газовом рынке во время военного положения. Одобрен проект 10 мая 2022 года.

Кстати говоря! Напомним, что Верховная Рада продлила действие военного положения и срок общей мобилизации еще на 90 дней – то есть до 23 августа.

Согласно документу, цены на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги не будут повышать, на тарифы будет происходить мораторий . Подтвердили эту информацию и в "Нафтогазе", отметив, что ситуация не отразится на платежках украинцев.

Враг распространяет фейки по цене в платежках

Распространена манипуляция, которая "гуляет" сетью, что якобы цена на газ вырастет, а украинцев об этом не предупредят.

Однако такая информация – тоже фейк. Ведь из-за военного положения в нашем государстве "Нефтегаз" удерживает цену на газ в пределах годового тарифного плана "Фиксованный".

Важно! В настоящее время цена газа составляет 7,96 гривны за кубический метр (с налогом на добавленную стоимость, без стоимости распределения). Известно, что договоры с компаниями и домохозяйствами будут продолжены автоматически.

Комментарий "Нефтегаза"

Согласно заявлению, которое опубликовали в "Нафтогазе", повышение цен на газ не планируется . Украинцев успокоили, заверив, что ситуация не будет меняться.

В компании отметили, что благодаря части денег, которые предоставляют нам партнеры, будет происходить сдерживание тарифов на газ и отопление.

Какая ситуация с ценами на электроэнергию

Украинцам не нужно беспокоиться и о росте цен на электроэнергию . До 31 октября 2022 года тарифы останутся такими, как сейчас.

Подтвердил информацию и Президент Украины Владимир Зеленский . Тариф на электроэнергию следующие полгода будет храниться в размере 1 гривны 44 копейки за один киловатт .

Подробно о подготовке Украины к новому отопительному сезону: смотрите видео