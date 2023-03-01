В целом злоумышленник поставил некачественную продукцию более чем на 9 миллионов гривен. Речь идет о консервах с тушеной свининой, а также о консервах гречневой и перловой каш со свининой.
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Киевская городская прокуратура подчеркнула, что поставщик точно знал: технические характеристики продуктов не отвечают требованиям. В частности, ДСТУ.
Согласно лабораторным исследованиям поставленные консервы не отвечают требованиям ДСТУ, опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека,
– говорится в сообщении.
Украинцы возмущены таким цинизмом предпринимателя. Мужчине уже сообщили о подозрении.
СБУ разоблачила мошенников, собиравших деньги "на ВСУ"
СБУ разоблачила мошенников, которые собирали деньги вроде бы на "потребности ВСУ". Злоумышленникам удалось присвоить около 3 миллионов гривен. По данным следствия, схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии. В настоящее время мужчина находится на временно оккупированной части Луганской области.
Чтобы реализовать свою преступную схему, он привлек еще девять сообщников из столичного региона и Юга Украины. Пока делают все возможное, чтобы поймать организатора схемы.