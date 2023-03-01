Как впоследствии оказалось, скандальный пропуск утратил силу еще два года назад. А за такой поступок Пилипенко отстранили от обязанностей.
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Куда перевели полицейского
По результатам служебного расследования, эксначальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко привлечен к дисциплинарной ответственности.
Его снизили в должности и перевели на работу в патрульную полицию Ивано-Франковской области.
К Пилипенко приняты меры дисциплинарного влияния, переведено на низшую должность, а именно заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции,
– говорится в информационном запросе.
Напомним, что героиней ролика оказалась Василина Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы.
Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.
Скандальный подарок для Василисы Софранюк: смотрите видео
Что следует знать об этом скандале
- 22 января именинница Василиса Софранюк опубликовала резонансную сторозию в своем инстаграмме. На видео любимый девушки руководитель патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко вручил оригинальный презент.
- Как оказалось, мужчина подарил любимому "пропуск" на проезд по Площади Рынок. Следует отметить, что "простым смертным" въезд на авто туда запрещен. Сквозной проезд по площади Рынок могут осуществлять жители, проживающие в пределах исторической площади по специальным пропускам.
- Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.
- Именинница очень эмоционально отреагировала на такой подарок. Она сказала, что "любит вы*бываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".
- Сразу после скандала Романа Пилипенко отстранили от исполнения служебных обязанностей.