Как впоследствии оказалось, скандальный пропуск утратил силу еще два года назад. А за такой поступок Пилипенко отстранили от обязанностей.

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Куда перевели полицейского

По результатам служебного расследования, эксначальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко привлечен к дисциплинарной ответственности.

Его снизили в должности и перевели на работу в патрульную полицию Ивано-Франковской области.

К Пилипенко приняты меры дисциплинарного влияния, переведено на низшую должность, а именно заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции,
– говорится в информационном запросе.

Напомним, что героиней ролика оказалась Василина Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы.

Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Скандальный подарок для Василисы Софранюк: смотрите видео

Что следует знать об этом скандале

  • 22 января именинница Василиса Софранюк опубликовала резонансную сторозию в своем инстаграмме. На видео любимый девушки руководитель патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко вручил оригинальный презент.
  • Как оказалось, мужчина подарил любимому "пропуск" на проезд по Площади Рынок. Следует отметить, что "простым смертным" въезд на авто туда запрещен. Сквозной проезд по площади Рынок могут осуществлять жители, проживающие в пределах исторической площади по специальным пропускам.
  • Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.
  • Именинница очень эмоционально отреагировала на такой подарок. Она сказала, что "любит вы*бываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".
  • Сразу после скандала Романа Пилипенко отстранили от исполнения служебных обязанностей.