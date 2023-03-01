Как впоследствии оказалось, скандальный пропуск утратил силу еще два года назад. А за такой поступок Пилипенко отстранили от обязанностей.

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Куда перевели полицейского

По результатам служебного расследования, эксначальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко привлечен к дисциплинарной ответственности.

Его снизили в должности и перевели на работу в патрульную полицию Ивано-Франковской области.

К Пилипенко приняты меры дисциплинарного влияния, переведено на низшую должность, а именно заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции,

– говорится в информационном запросе.

Напомним, что героиней ролика оказалась Василина Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы.

Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

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Что следует знать об этом скандале