Як згодом виявилось, скандальна перепустка втратила чинність ще два роки тому. А за такий вчинок Пилипенка відсторонили від обов'язків.
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Куди перевели поліцейського
За результатами службового розслідування, ексначальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Його понизили в посаді і перевели на роботу в патрульну поліцію Івано-Франківської області.
До Пилипенка ужито заходів дисциплінарного впливу, переведено на нижчу посаду, а саме заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції в Івано-Франківській області департаменту патрульної поліції,
– йдеться у інформаційному запиті.
Нагадаємо, що героїнею ролика виявилася Василина Софранюк (Федюк) – помічниця депутата Львівської обласної ради від фракції "ЄС" Андрія Думи.
Також вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.
Скандальний подарунок для Василини Софранюк: дивіться відео
Що варто знати про цей скандал
- 22 січня іменинниця Василина Софранюк опублікувала резонансну сторіз у своєму інстаграмі. На відео коханий дівчини, керівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко, вручив оригінальний презент.
- Як виявилось, чоловік подарував коханій "перепустку" на проїзд Площею Ринок. Варто зазначити, що "простим смертним" в'їзд на авто туди заборонений. Наскрізний проїзд Площею Ринок можуть здійснювати жителі, які мешкають в межах історичної площі за спеціальними перепустками.
- Також на Площу мають право заїжджати машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти, проте також за правилами і в певні години.
- Іменинниця дуже емоційно відреагувала на такий подарунок. Вона сказала, що "любить ви**буватись" і з радістю проїдеться пішохідною зоною історичної Площі на своєму Mercedes. За її словами, "це найкращий подарунок".
- Одразу після скандалу Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків.