Як згодом виявилось, скандальна перепустка втратила чинність ще два роки тому. А за такий вчинок Пилипенка відсторонили від обов'язків.

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Куди перевели поліцейського

За результатами службового розслідування, ексначальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Його понизили в посаді і перевели на роботу в патрульну поліцію Івано-Франківської області.

До Пилипенка ужито заходів дисциплінарного впливу, переведено на нижчу посаду, а саме заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції в Івано-Франківській області департаменту патрульної поліції,

– йдеться у інформаційному запиті.

Нагадаємо, що героїнею ролика виявилася Василина Софранюк (Федюк) – помічниця депутата Львівської обласної ради від фракції "ЄС" Андрія Думи.

Також вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

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