Загалом зловмисник поставив неякісну продукцію на понад 9 мільйонів гривень. Мовиться про консерви з тушкованою свининою, а також – консерви гречаної та перлової каш зі свининою.

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Київська міська прокуратура наголосила, що постачаьник точно знав: технічні характеристики продуктів не відповідають вимогам. Зокрема, ДСТУ.

Відповідно до лабораторних досліджень поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини,

– мовиться у повідомленні.

Українці обурені таким цинізмом підприємця. Чоловікові вже повідомили про підозру.

СБУ викрила шахраїв, які збирали гроші "на ЗСУ"

СБУ викрила шахраїв, які збирали гроші начебто на "потреби ЗСУ". Зловмисникам вдалося привласнити близько 3 мільйонів гривень. За даними слідства, схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії. Наразі чоловік перебуває на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Щоб реалізувати свою злочинну схему, він залучив ще дев'ятьох спільників зі столичного регіону і Півдня України. Наразі роблять усе можливе, щоб упіймати організатора схеми.