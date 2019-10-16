13:53
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Предпринимателей не устраивают предложения Зеленского относительно кассовых аппаратов

      48 Читати новину українською
      ФЛП не удовлетворены ходом переговоров с президентом
      ФЛП не удовлетворены ходом переговоров с президентом / comments

      Ряд предпринимателей членов переговорной группы, которая принимала участие в консультациях в Офисе президента, остались не в восторге от законопроектов о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса.

      Представитель переговорной группы Александр Чумак заявил на своей фейсбук-странице, что информация о консультациях с предпринимателями, на основании которых принимали определенные решения – манипуляция.

      Актуально: Не будем закрывать на это глаза, – Гончарук о ФЛП и большом бизнесе

      Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив. Причина – вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения,
      – сообщил Чумак.

      Он подчеркнул, что работодатели собираются устроить пикет под Офисом президента с требованием ветировать законы 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП.

      Вместе с тем представительница депутатской группы "За ФЛП" Роксолана Пидласа отметила, что вето законов ничего не изменит, поскольку остается необходимость бороться с использованием ФЛП компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.

      Мне кажется, что здесь важно понимать одну вещь: даже возвращение 1053-1 и 1073 с предложениями президента (вето, которое просят под ОП), не будет означать, что проблема решена. Структурирование крупного бизнеса в ФЛП никуда не исчезнет и с ним нужно будет бороться для справедливого перераспределения национального дохода через налоговую систему,
      – заявила Пидласа.

      К слову, 15 октября проходили консультации в Офисе президента, после которых Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверку ФЛП.

      Ранее премьер-министр Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФЛП, чтобы выплачивать меньше налогов.

       

      Что известно о законопроекте о кассовых аппаратах?
      Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением.

      Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы. По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кешбеке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулирующих покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.

      При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      blog_ava
      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      71602
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Налоги ФОПы Законодательство Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 615
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 597
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2740
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8239
      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      15 октября , 22:26 На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      Василь Денисюк 1662
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук