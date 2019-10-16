Предпринимателей не устраивают предложения Зеленского относительно кассовых аппаратов

Ряд предпринимателей членов переговорной группы, которая принимала участие в консультациях в Офисе президента, остались не в восторге от законопроектов о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Представитель переговорной группы Александр Чумак заявил на своей фейсбук-странице, что информация о консультациях с предпринимателями, на основании которых принимали определенные решения – манипуляция.

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Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив. Причина – вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения,

– сообщил Чумак.

Он подчеркнул, что работодатели собираются устроить пикет под Офисом президента с требованием ветировать законы 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП.

Вместе с тем представительница депутатской группы "За ФЛП" Роксолана Пидласа отметила, что вето законов ничего не изменит, поскольку остается необходимость бороться с использованием ФЛП компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.

Мне кажется, что здесь важно понимать одну вещь: даже возвращение 1053-1 и 1073 с предложениями президента (вето, которое просят под ОП), не будет означать, что проблема решена. Структурирование крупного бизнеса в ФЛП никуда не исчезнет и с ним нужно будет бороться для справедливого перераспределения национального дохода через налоговую систему,

– заявила Пидласа.

К слову, 15 октября проходили консультации в Офисе президента, после которых Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверку ФЛП.

Ранее премьер-министр Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФЛП, чтобы выплачивать меньше налогов.

Что известно о законопроекте о кассовых аппаратах?

Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением.



Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы. По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кешбеке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулирующих покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.



При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.