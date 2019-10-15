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      Зеленский анонсировал двухлетний мораторий на проверки ФОПов: что изменится

      69 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц – предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

      Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Об этом говорится на сайте Президента.

       Важно: Электронные чеки и кэшбек: как отныне будут работать ФОПы

      По мнению заместителя руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, протестные настроения против проверок ФОПов вызваны в основном плохой информированностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также преднамеренными манипуляциями и передергиванием.

      Что такое ФЛП?
      Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.

      Впрочем, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидировали.

      Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц – предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФОПов, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

      По словам Юлии Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет – достаточно будет скачать себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба. Заместитель руководителя Офиса президента пояснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

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      Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

      Что известно про законопроект о кассовых аппаратах?
      Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа", и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением.

      Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы. По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кешбеке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулирующих покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.

      При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена. Владимир Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для проработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

      Отметим, премьер-министр Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.

      Зеленский о ФЛП: смотрите видео

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Налоги Законодательство Бизнес Владимир Зеленский
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