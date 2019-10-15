Зеленський анонсував дворічний мораторій на перевірки ФОПів: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

Зеленський зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Про це мовиться на сайті Президента.

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На думку заступниці керівника Офісу президента Юлія Ковалів, протестні настрої проти перевірок ФОПів викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців щодо норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями і перекручуванням.

Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.



Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.

Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, що оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

За словами Юлії Ковалів, підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, що надасть Державна фіскальна служба. Заступниця керівника Офісу президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

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Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Володимира Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві.

Що відомо про законопроєкт про касові апарати?Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами. Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням.



Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби. За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.



При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Володимир Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.

Зазначимо, прем'єр-міністр Гончарук пояснив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну . Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

Зеленський про ФОПів: дивіться відео