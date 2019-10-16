Підприємців не влаштовують пропозиції Зеленського щодо обов'язкових касових апаратів

Низка підприємців-членів переговорної групи, що брала участь у консультаціях в Офісі президента, залишилася не в захваті від законопроєктів про введення касових апаратів для малого бізнесу.

Представник переговорної групи Олександр Чумак заявив на своїй фейсбук-сторінці, що інформація про консультації з підприємцями, на підставі яких ухвалювали певні рішення – маніпуляція.

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Переговорна група заявила про недовіру Юлії Ковалів. Причина – вчорашні маніпуляції про те, що нібито проводилися консультації з підприємцями та ухвалювалися на їхніх результатах рішення,

– повідомив Чумак.

Голова Асоціації приватних підприємців наголосив, що роботодавці збираються влаштувати пікет під Офісом президента з вимогою ветувати закони 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів.

Разом з тим представниця депутатської групи "За ФОПів" Роксолана Підласа зазначила, що ветування законів нічого не змінить, позаяк залишається необхідність боротися з використанням ФОПів компаніями з метою ухилення від сплати податків.

Мені здається, що тут важливо розуміти одну річ: навіть повернення 1053-1 і 1073 з пропозиціями президента (вето, яке просять під ОП), не означатиме, що проблема вирішена. Структурування великого бізнесу у ФОПах нікуди не зникне і з ним потрібно буде боротися для справедливого перерозподілу національного доходу через податкову систему,

– заявила Підласа.

До слова, 15 жовтня проходили консультації в Офісі президента, після яких Зеленський ініціював запровадження дворічного мораторію на перевірку ФОПів.

Раніше прем'єр-міністр Гончарук пояснив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну . Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

Що відомо про законопроєкт про касові апарати?Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами. Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням.



Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби. За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.



При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.