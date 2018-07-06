Предприниматели жалуются на высокие цены при изменении счетчиков: АМКУ проведет проверку
Антимонопольный комитет Украины планирует проверить возможные злоупотребления со стороны облгазов при установлении счетчиков газа с дистанционной передачей данных. Такое заявление было опубликовано в связи с тем, что комитет получил много жалоб от предпринимателей на действия облгазов при установке новых счетчиков. Кроме того, предприниматели жалуются на дороговизну новых счетчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
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Стоит напомнить, что по требованию облгазов, малый и средний бизнес, бюджетные учреждения должны установить новые счетчики учета газа с ведением автоматического учета потребления газа.
(Такое требование – ред.) предусмотрено Кодексом газораспределительных систем для эффективного функционирования либерализованного рынка природного газа, а также с целью внедрения суточного баланса для осуществления функции управления газотранспортной системой в экономный, прозрачный и недискриминационный способ,
– говорится в сообщении.
С целью недопущения нарушений законодательства АМКУ дал поручение территориальным отделениям Комитета провести исследования на указанном рынке, а именно по:
– нужно ли облгазу покупать новые счетчики у конкретного производителя или поставщика;
– навязывают ли облгазы определенных подрядчиков для установки счетчиков;
– какие цены на счетчики и услуги по их установке;
– из производителей занимается созданием счетчиков с дистанционной передачей данных в регионах;
– какова стоимость услуг компаний, которые проектируют и устанавливают системы дистанционной передачи данных на счетчик;
В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции органами Комитета будут приняты меры, предусмотренные законодательством,
– говорится в сообщении.