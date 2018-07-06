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Підприємці скаржаться на високі ціни при зміні лічильників: АМКУ проведе перевірку

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Підприємці скаржаться на високі ціни при зміні лічильників: АМКУ проведе перевірку
/ Фото з відкритих джерел

Антимонопольний комітет України планує перевірити можливі зловживання з боку облгазів під час встановлення лічильників природного газу з дистанційною передачею даних. Таку заяву було опубліковано у зв'язку з тим, що комітет отримав багато скарг від підприємців на дії облгазів при встановленні нових лічильників. Окрім того, підприємці скаржаться на дорожнечу нових лічильників.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

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Варто нагадати, що на вимогу облгазів, малий і середній бізнес, бюджетні установи мусять встановити нові лічильники обліку природного газу з веденням автоматичного обліку споживання газу. 

(Така вимога – ред.) передбачена Кодексом газорозподільних систем для ефективного функціонування лібералізованого ринку природного газу, а також із метою впровадження добового балансування для здійснення функції управління газотранспортною системою в економний, прозорий та недискримінаційний спосіб,
– йдеться у повідомленні.

З метою недопущення порушень законодавства АМКУ надав доручення територіальним відділенням Комітету провести дослідження на зазначеному ринку, а саме щодо:

– чи потрібно облгазу купувати нові лічильники у конкретного виробника чи постачальника;

– чи нав'язують облгази певних підрядників для встановлення лічильників;

– які ціни на лічильники та послуги з їх встановлення;

– хто з виробників займається створенням лічильників з дистанційною передачею даних в регіонах;

– яка вартість послуг компаній, які проектують і встановлюють системи дистанційної передачі даних на лічильник;  

У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції органами Комітету будуть вжиті заходи передбачені законодавством,
– йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України АМКУ комунальні послуги Партія малого і середнього бізнесу України
Джерело: 24 канал
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