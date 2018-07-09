Предпринимателя оштрафовали на кругленькую сумму за то, что продавал российские книги

Госкомтелерадио оштрафовало предпринимателя на 37 тысяч гривен за незаконную торговлю российскими книгами.

В Киеве именно проверяли, где реализуют книги, завезенные из России без надлежащих разрешительных документов.

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Книги, которые распространялись без соответствующего разрешения, изъяли из продажи, а предпринимателю (ФЛП Корякин Алексей Юрьевич) выписали штраф на 37 тысяч 230 гривен.

Если еще раз поймают на нарушении законодательства, то придется заплатить уже более 186 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, по состоянию на 9 июля составили 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов на более чем 372 тысяч гривен.

Ранее в Украину запретили ввозить еще несколько книг из России.