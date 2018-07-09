Підприємця оштрафували на кругленьку суму за те, що продавав російські книжки
Держкомтелерадіо оштрафувало підприємця на 37 тисяч гривень за незаконну торгівлю російськими книжками.
У Києві саме перевіряли, де реалізують книжки, завезені з Росії без належних дозвільних документів.
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Книжки, які розповсюджувалися без відповідного дозволу, вилучили з продажу, а підприємцю (ФОП Корякін Олексій Юрійович) виписали штраф на 37 тисяч 230 гривень.
Якщо ще раз впіймають на порушенні законодавства, то доведеться сплатити вже понад 186 тисяч гривень.
Як інформує прес-служба Держкомтелерадіо, станом на 9 липня склали 10 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів на понад 372 тисячі гривень.
Раніше в Україну заборонили ввозити ще декілька книг з Росії.