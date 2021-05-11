Руководительница Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук подписала приказ о предоставлении земельного участка 90-летней бабушке своего бывшего мужа. СМИ пишут, что эта пожилая женщина уже имеет автомобиль Porsche и является предпринимателем.

О предоставлении земли свидетельствует распоряжение Тимчук за 27 апреля. Согласно этому документу, Екатерине Петровой выдали разрешение на землеустройство участка в Чугуевском районе Харьковской области.

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Больше о распоряжении

В документе говорится, что земля расположена на территории Старосалтовского поселкового совета. Ее общая площадь – 0,7 гектара. Землю предоставили без права изменять целевое назначение, то есть для сенокошения.

Кто такая Екатерина Петрова

Как сообщает Bihus.Info, 90-летняя является бабушкой Андрея Тимчука, бывшего мужа руководительницы ОГА.

Он является депутатом Слобожанского горсовета от "Слуги народа" и руководителем межрегионального управления Укртрансбезопасности Слободского района.

В 2012 – 2013 годах Петрова стала обладательницей доли бизнеса своего внука – в компаниях "Экспресс-2001" и "Промэкология и металл".

В 2016 году пенсионерка также стала соучредителем строительной компании "Грин Глейд".

Согласно данным реестра МВД, она в 2017 году стала владелицей Porsche Panamera 2013 года выпуска.



Porsche Panamera 2013 года, который есть у бабушки / Фото infocar

Что говорит внук женщины

Издание Newsroom связалось с Андреем Тимчуком, чтобы узнать, зачем его бабушке понадобился земельный участок. Однако он заявил, что ничего не знает о ее делах.

Действительно, Екатерина Петрова моя родственница, но я давно не виделся с ней. У нее кроме меня есть и другие родственники,

– сказал Тимчук.

Обратите внимание! В Харькове на стоянке вблизи отеля 6 мая произошла драка между Андреем Тимчуком и местным предпринимателем. После этого инцидента директор боксерского клуба Сергей Федченко предложил им спарринг на ринге. Однако не известно, отреагировали ли они как-то на это.