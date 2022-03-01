Об этом в эфире 24 канала подробнее рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов города утром 1 марта уточняется.

Враг обстреливает гражданских

Враг также обстрелял из "Градов" один из районов Харькова, где не было никаких военных объектов. В центре, на центральной площади Харькова, был даже пункт гуманитарной помощи.

Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, в частности электростанции, подстанции и тому подобное.

Когда пройдут обстрелы, потому что они еще держат, будем анализировать повреждения и формировать ремонтные бригады для быстрого устранения соответствующих повреждений, а также восстановления электроэнергии, водо- и теплоснабжения,

– пояснил Синєгубов.

Украинские бойцы стоят на своих позициях. В ночь на 1 марта были нередки обстрелы, но у россиян войск пока недостаточно. Именно поэтому они подло и целенаправленно начали обстреливать жилые кварталы и центр Харькова.

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Олег Синегубов об обстрелах в городе: смотрите видео

Геноцид украинского народа, – ОГА Харьковщины

Как отметил Синегубов, масштабные обстрелы врага происходят в основном после окончания комендантского часа.

Это настоящий геноцид украинского народа. Это целенаправленное нападение на мирное, на гражданское население,

– резюмировал руководитель ОГА.

Цель россиян – посеять панику и хаос среди украинцев.

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