Про це в ефірі 24 каналу детальніше розповів голова Харківської Облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів міста зранку 1 березня уточнюється.

Ворог обстрілює цивільних

Ворог також обстріляв з "Градів" один із районів Харкова, де не було жодних військових об'єктів. У центрі, на центральній площі Харкова, був навіть пункт гуманітарної допомоги.

Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції, підстанції тощо.

Коли пройдуть обстріли, бо вони ще тримають, будемо аналізувати пошкодження і формувати ремонтні бригади для швидкого усунення відповідних ушкоджень, а також відновлення електроенергії, водо- та теплопостачання,

– пояснив Синєгубов.

Українські бійці стоять на своїх позиціях. У ніч на 1 березня були непоодинокі обстріли, але у росіян військ наразі недостатньо. Саме тому вони підступно та цілеспрямовано почали обстрілювати житлові квартали і центр Харкова.

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Олег Синєгубов про обстріли у місті: дивіться відео

Геноцид українського народу, – ОДА Харківщини

Як зазначив Синєгубов, масштабні обстріли ворога стаються здебільшого після закінчення комендантської години.

Це справжній геноцид українського народу. Це цілеспрямований напад на мирне, на цивільне населення,

– резюмував керівник ОДА.

Ціль росіян – посіяти паніку та хаос серед українців.

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