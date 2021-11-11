Детали дела

По данным следствия, поселковый голова организовал схему получения взятки для чиновника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны. Речь идет о 20 тысячах долларов за подписание договоров о строительстве.

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Договор касался жилищного строительства на земельных участках, расположенных в поселке Гостомель. Они находятся в ведении Минобороны, в частности на территории военного городка,

– рассказали в прокуратуре.

Чиновника Минобороны и посредника задержали 14 сентября 2021 года. Это произошло после получения взятки. Уже после этого правоохранители установили организатора преступления – председателя поселкового совета.

Поселковому голове объявили подозрение

11 ноября местному чиновнику объявили сообщение о подозрении. Теперь ему грозит:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет;

конфискация имущества.

Сейчас идет следствие.