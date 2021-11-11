Деталі справи

За даними слідства, селищний голова організував схему одержання хабаря для чиновника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони. Мовиться про 20 тисяч доларів за підписання договорів про будівництво.

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Договір стосувався житлового будівництва на земельних ділянках, розташованих в селищі Гостомель. Вони перебувають у віданні Міноборони, зокрема на території військового містечка,

– розповіли у прокуратурі.

Чиновника Міноборони та посередника затримали 14 вересня 2021 року. Це відбулося після одержання хабаря. Вже після того правоохоронці встановили організатора злочину – голову селищної ради.

Селищному голові оголосили підозру

11 листопада місцевому чиновнику оголосили повідомлення про підозру. Тепер йому загрожує:

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж 3 років;

конфіскація майна.

Наразі триває слідство.