Глава правления Банка Альянс объявлен в международный розыск: что кроется за этим решением

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение следственного судьи ВАКС и постановила избрать Председателю правления Банка Альянс меру пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о громком деле о хищении средств "НЭК "Укрэнерго" в феврале – марте 2022 года на сумму около 1 миллиарда гривен компанией "Юнайтед Энерджи" с участием Банка Альянс, который выдал банковскую гарантию компании бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Больше Участие НАБУ может положить конец схеме хищения средств через банковские гарантии Банка Альянс

Банк Альянс отказался от обязательств, и уже третий год ведет судебную войну против "НЭК "Укрэнерго". Об объявлении подозрения участникам схемы, среди которых и Юлия Фролова, НАБУ отчитывалось еще в январе 2024 года.

Впрочем, это решение, вероятно, мало что изменит в ходе уголовного дела № 52022000000000091, которое НАБУ расследует с мая 2022 года. Ведь Юлия Фролова с 13 марта 2022 года руководит Банком Альянс, находясь за рубежом. Однако ей это не помешало получить для Банка Альянс рекордный кредит от НБУ на 1,93 миллиарда гривен в сентябре 2020-го.

Кто несет полную и нераздельную ответственность за незаконную деятельность Банка Альянс

Согласно материалам постановления ВАКС, в международный розыск Юлию Фролову объявили еще 19 января 2024, но найти ее, несмотря на имеющийся у следствия адрес проживания подозреваемой в Словацкой республике, до сих пор оказалось не под силу даже Интерполу. Очевидно, так же как бессильным оказывается международный розыск целой когорты украинских чиновников и олигархов, скрывающихся от правосудия в гостеприимной Европе.

Низкая вероятность того, что Юлия Фролова будет доставлена в украинский суд и получит реальный приговор, ставит вопрос о реальных целях расследования НАБУ по делу. Следствие настаивает, что решение о выдаче аффилированной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" банковской гарантии на 1,85 миллиарда гривен принималось единолично Юлией Фроловой в нарушение устава Банка Альянс, поскольку сумма гарантии превышала 25 процентов активов банковского учреждения.

При этом в отчетную документацию Банка Альянс для НБУ был осуществлен подлог: с целью скрыть реальную сумму банковской гарантии в НБУ предоставлены документы о выдаче гарантии только на 300 миллионов гривен. Таким образом, Юлия Фролова назначена единственной, кто несет полную и нераздельную ответственность за незаконную деятельность Банка Альянс.

Факты подделки Банком Альянс документов признаны и проверкой Нацбанка, состоявшейся в банке еще в январе 2023 года. Впрочем, несмотря на сделанные инспекцией НБУ выводы о том, что "Банк принимает чрезмерные кредитные риски, превышающие нормативные ограничения, установленные регулятором, а в бухгалтерском учете предоставленных гарантий на отдельные даты позволило Банку избежать нарушения норматива Н7", никаких санкций в отношении Банка Альянс применены Нацбанком так и не было.

Банк продолжает свою работу

Сегодня Банк Альянс, несмотря на солидный кейс дел по невыполнению банковских гарантий перед государственными учреждениями и предприятиями, продолжает свою работу на рынке банковских гарантий, в то время, как общемировая практика и нормативы НБУ предусматривают при обнаружении таких масштабных махинаций, как минимум, введение в банк временной администрации.

Неприкосновенность Банка Альянс, которую связывают с влиянием на украинскую властную систему его реального владельца Дмитрия Фирташа, к сожалению, демонстрируется всем ходом дела о выдаче и неуплате банковской гарантии. Так, расследование НАБУ дела о хищении средств "НЭК "Укрэнерго" резко активизировалось после того, как в декабре 2022 года Хозяйственный суд Киева по делу № 910/32 68/22 вынес решение в пользу "НЭК "Укрэнерго" и обязал Банк Альянс уплатить в пользу государственной компании 1 миллиард 113 миллионов гривен. Как видно из материалов упомянутого постановления ВАКС, основные доказательства неправомерной деятельности председателя правления Банка Альянс Юлии Фроловой датируются маем – августом 2023 года.

Действия следствия по делу удивительно синхронны с действиями Банка Альянс. В то время как адвокаты Банка Альянс затягивали рассмотрение жалобы на решение Хозяйственного суда в Северном апелляционном суде, детективы НАБУ собирали доказательства фальшивого характера банковской гарантии, поскольку "решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры". Таким образом, приоритетом следствия, очевидно, является наказание Юлии Фроловой как физического лица, а не возвращение государству 1 миллиарда гривен.

В то же время именно материалы уголовного производства НАБУ были использованы Банком Альянс в октябре 2023 года для иска к "НЭК "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" о признании банковской гарантии такой, что не подлежит исполнению и признании прекращенным обязательства банка – дело № 910/16479/23. Хозяйственный суд Киева, по меркам украинского судопроизводства довольно быстро, уже в середине апреля 2024 года удовлетворил иск Банка Альянс, что стало основанием для Северного апелляционного суда остановить рассмотрение по делу № 910/32 68/22. Теперь вопрос о выплате Банком Альянс в пользу "НЭК "Укрэнерго" 1 миллиарда 113 миллионов гривен снова отсрочен на неопределенное время.

Несмотря на то, что речь идет о средствах, которые Банк Альянс должен был уплатить государственному предприятию сразу после наступления гарантийного случая, а именно еще в марте – апреле 2022, пока выглядит на то, что через судебную и правоохранительную систему, а также из-за бездействия Нацбанка, создаются искусственные основания для вывода Банка Альянс из-под удара в позорной антигосударственной сделке. Юлия Фролова продолжит успешно скрываться от следствия. А "НЭК "Укрэнерго" придется продолжить поиск необходимых разрушенной энергетической отрасли средств у международных спонсоров.