В сети обнародовали запись разговора, где глава одной из участковых избирательных комиссий в Витебске говорит, что сфальсифицировал победу Лукашенко. Впоследствии мужчина подтвердил, что запись настоящая.

Члены комиссии были вынуждены написать в протоколе числа, которые им продиктовали, рассказал председатель участка Сергей Питаленко, передает "Радио Свобода".

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Тут все закручивается очень серьезно, как знать, чем это кончится... я хочу переждать весь этот всплеск, я искренне скажу, что не знаю об этой записи. Увидим, как будут разворачиваться события, заденет ли это меня или как-то пройдет,

– говорит Питаленко.

Что произошло на участке в Витебске

10 августа в интернете опубликовали запись, где, вероятно, члены избирательного участка №25 в Витебске беседуют с районным главой Сергеем Сташевским. Из записи следует, что большинство людей на участке проголосовали за Светлану Тихановскую, но Сташевский заставляет членов комиссии переписать протокол.

Давайте решим эту проблему. Чтобы вы не выделялись здесь, по соседству, что два дома на улице Фрунзе имели одну позицию, а другие — другую, чтобы завтра не было двора во двор, поэтому давайте единодушно решить вопрос,

- настаивал Сташевский.

Члены УИК возмутились из-за такого приказа, однако некоторые все же переписали протокол в пользу Лукашенко. Сташевский ситуацию не прокомментировал. В райадминистрации сообщили, что чиновник находится на больничном.

Аудио вероятной записи разговора:

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