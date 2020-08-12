Голова виборчої дільниці у Білорусі визнав, що сфальсифікував перемогу Лукашенка
У мережі оприлюднили запис розмови, де голова однієї з дільничних виборчих комісій у Вітебську каже, що сфальсифікував перемогу Лукашенка. Згодом чоловік підтвердив, що запис справжній.
Члени комісії були змушені написати в протоколі числа, які їм продиктували, розповів голова дільниці Сергій Питаленко, передає "Радіо Свобода".
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Тут усе закручується дуже серйозно, хтозна, чим це скінчиться… Я хочу перечекати весь цей сплеск, я щиро скажу, що не знаю про цей запис. Побачимо, як розгортатимуться події, чи це мене зачепить чи якось минеться,
– каже Питаленко.
Що сталось на дільниці у Вітебську
10 серпня в інтернеті опублікували запис, де, ймовірно, члени виборчої дільниці №25 у Вітебську розмовляють із районним очільником Сергієм Сташевським. Із запису випливає, що більшість людей на дільниці проголосували за Світлану Тихановську, але Сташевський змушує членів комісії переписати протокол.
Давайте вирішимо цю проблему. Щоб ви не виділялися тут, по сусідству, що два будинки на вулиці Фрунзе мали одну позицію, а інші — іншу, щоб завтра не було двору до двору, тож давайте одностайно вирішити питання,
– наполягав Сташевський.
Члени ДВК обурились через такий наказ, однак деякі все ж переписали протокол на користь Лукашенка. Сташевський ситуацію не прокоментував. У райадміністрації повідомили, що чиновник перебуває на лікарняному.
Аудіо ймовірного запису розмови:
Як відбувались вибори у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За попередніми результатами, Олександр Лукашенко здобув 80% голосів, його головна опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Явка виборців склала 84%. Тобто проголосували 5,79 мільйона людей зі 6,84 мільйона внесених до списків.
- Ще в день виборів з'явилась інформація про численні порушення та фальсифікації. Зокрема, на деякі дільниці не допускали спостерігачів. Також сторож школи у Мінську, де була розташована виборча дільниця, Світлана Фоминська заявила, що за її підрахунками проголосувати прийшли 57 людей, а у виборчому протоколі значились 252 людини.
- Окрім цього, до дільниць тягнулись величезні черги. Деякі люди провели в них кілька годин. Проте дільниці зачинились о 20:00, тому не всі виборці встигли віддати свій голос.
- Усі 4 опозиційних кандидати вирішили оскаржити результати виборів.
- У багатьох містах Білорусі розпочались мирні протести виборців, які переросли у сутички із силовиками. Співробітники ОМОНу розганяли демонстрантів, застосовуючи проти них грубу силу та зброю. За 3 дні мітингів затримано близько 6 тисяч людей, ще сотні поранених та 1 загиблий.