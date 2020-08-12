У мережі оприлюднили запис розмови, де голова однієї з дільничних виборчих комісій у Вітебську каже, що сфальсифікував перемогу Лукашенка. Згодом чоловік підтвердив, що запис справжній.

Члени комісії були змушені написати в протоколі числа, які їм продиктували, розповів голова дільниці Сергій Питаленко, передає "Радіо Свобода".

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Тут усе закручується дуже серйозно, хтозна, чим це скінчиться… Я хочу перечекати весь цей сплеск, я щиро скажу, що не знаю про цей запис. Побачимо, як розгортатимуться події, чи це мене зачепить чи якось минеться,

– каже Питаленко.

Що сталось на дільниці у Вітебську

10 серпня в інтернеті опублікували запис, де, ймовірно, члени виборчої дільниці №25 у Вітебську розмовляють із районним очільником Сергієм Сташевським. Із запису випливає, що більшість людей на дільниці проголосували за Світлану Тихановську, але Сташевський змушує членів комісії переписати протокол.

Давайте вирішимо цю проблему. Щоб ви не виділялися тут, по сусідству, що два будинки на вулиці Фрунзе мали одну позицію, а інші — іншу, щоб завтра не було двору до двору, тож давайте одностайно вирішити питання,

– наполягав Сташевський.

Члени ДВК обурились через такий наказ, однак деякі все ж переписали протокол на користь Лукашенка. Сташевський ситуацію не прокоментував. У райадміністрації повідомили, що чиновник перебуває на лікарняному.

Аудіо ймовірного запису розмови:

Як відбувались вибори у Білорусі