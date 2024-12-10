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Когда на фронте погиб защитник Протасового Яра Роман Ратушный, то на сайте "Судебно-юридической газеты", которая имеет одноименный телеграм-канал, синхронно с пророссийским изданием "Страна.ua", написали: "На фронте погиб подозреваемый в организации погрома на Банковой Роман Ратушный".

А шеф-редактор "Судебно-юридической газеты" Святослав Пограничный засветился на "пленках Вовка" и в дополнение отбеливать заместителя Вовка Евгения Аблова, известного фразой "Шеф, давай учудим" и тем, что запрещал Майдан в Киеве. Павел Вовк хотел сделать его членом ВСП и дал ему очень красноречивую характеристику – "дол*ойоб".

И вот теперь Кравченко на передовице этого издания. Это не что иное, как легитимизация и придание значимости тому, что не должно стать для общества значительным ни при каких обстоятельствах. Такие сайты должны быть токсичными.



Интервью Кравченко / Снимок экрана с сайта “Судебно-юридической газеты”

И это интервью перепечатывает официальный сайт Верховного Суда, конечно, продвигая бренд "Судебно-юридической газеты".

И это вопрос не просто к ценностям, которые исповедует судья Кравченко (здесь должно быть понимание, что такое достоинство и самоуважение). Это серьезный вопрос к должностному лицу. Он занимает выборную (!) должность председателя Верховного Суда. Эта должность обязывает защищать и бренд Верховного Суда, и личные бренды судей, которые выбирают того же председателя Верховного Суда.

Кстати, в Верховном Суде работает и не отчитывается более года рабочая группа, которая должна создать коммуникационную стратегию.

Так вот, в коммуникационной стратегии должен быть не просто раздел "кризисные коммуникации", где бы речь шла об опровержении фейков или проактивное реагирование в случае обоснованной критики, но и отдельный раздел с изданиями, которым дают и не дают комментарии и интервью. Это о медиагигиене, конечно, которая должна соответствовать ценностям.

Однако отдельного внимания заслуживает содержание этого интервью для издания с более чем сомнительной репутацией.

Превышение полномочий: были ли выводы по законопроектам от Пленума

В интервью Кравченко прямо говорит о том, что в этом году "Верховный Суд направил выводы на 37 законопроектов...", которые содержат предложения изменений в Уголовный кодекс Украины (в частности 11525, 11535, 11473). Учтите, не Кравченко направил свои выводы, не какое-то управление или департамент, а речь идет обо всем Верховном Суде как институте.



Интервью Кравченко / Снимок экрана

Также упоминается еще один законопроект об изменениях в Уголовный кодекс (11322), а в карточке законопроекта нет таких выводов. Если зайти в карточку законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс (11525), то ситуация аналогичная.

Дело в том, что "Игла" уже интересовалась у Верховного Суда законопроектами, которые рассматривались на Пленуме, учитывая то, что судья Василий Крат высказался в поддержку одного из законопроектов, который создан в интересах дерибанщиков. Надо было выяснить, была ли у того проекта поддержка Пленума Верховного Суда.

И у нас есть ответ датированный октябрем с перечнем проектов, которые рассматривали судьи Верховного Суда на Пленуме в 2023 – 2024 годах.



Ответ Верховного Суда / Фото "Иглы"

В нем нет ни одного упоминания о проектах, которые Кравченко отметил в интервью. И здесь надо напомнить председателю Верховного Суда уже не о законопроектах, а о законе "О судоустройстве и статусе судей" (ст. 46).

Там говорится о том, что именно Пленум дает заключения по законопроектам от Верховного Суда. Пленум, а не председатель Верховного Суда. Чувствуете разницу?

Возникает вопрос, чьими выводами руководствовалась Верховная Рада, когда голосовала за проекты? И когда законы Украины будет уважать председатель Верховного Суда Кравченко?

А что такое Пленум? Это все судьи Верховного Суда, которые должны собраться и проголосовать. Но, похоже, Кравченко, которого этот Пленум когда-то избрал, о предусмотренном законом "нюансе" забыл. Тем самым упростил заинтересованным лоббистам путь к принятию желаемых для них законов.

И здесь надо напомнить еще один эпизод. Как Кравченко провел Пленум во время тревоги и, по сути, поставил под угрозу существование судебной элиты страны, которая его точно не для этого избирала.



Снимок экрана с заседания Пленума Верховного Суда 9 февраля

Тогда на запрос "Голки", почему так произошло, мы никакого внятного ответа не получили. Только отписки.

Но больше всего удивляет даже не Кравченко. А то, что в Верховном Суде есть полторы сотни судей, и они об этом молчат. Как и адвокаты молчат о том, что у них в секторе монополию на решение всех важных вопросов держит соратница Виктора Медведчука – председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Так вот, качество сообществ определяется, в частности, способностью к самоочищению. У адвокатов с этим, к сожалению, все очень плохо. А сможет ли самоочиститься Верховный Суд или он ожидает проверку Высшей квалификационной комиссией судей в 2025 году деклараций добропорядочности и будет способен только на "парад отставок" до того, как некоторым покажут указатель "Выход"?

Начать эти проверки стоит с руководства суда и его подразделений. А дальше продолжить работу с декларациями добропорядочности судей Большой Палаты. Как тех, которые в нынешнем составе "чудят" по государственным вопросам. Так и тех, которые "сотрудничали" в предыдущих каденциях с подсудимым Всеволодом Князевым.

Так что Высшая квалификационная комиссия судей, где нет судей Верховного Суда, но есть представители антикоррупционной инфраструктуры, будет иметь в следующем году хорошую возможность проявиться. А "Игла" продолжит мониторить работу Верховного Суда, в частности его соцсети и сайт и будет информировать общество об имеющихся вызовах, которые требуют неотложных решений и, конечно, коммуникационной стратегии, которую никак не могут за год создать.