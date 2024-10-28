Об этом пишет Суспильне со ссылкой на данные сервиса "Youcontrol". Кроме того, в декларации о доходах говорится, что зарплата председателя Волынской МСЭК за год составила более 400 тысяч гривен.

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Какое состояние имеет председатель Волынской МСЭК

Василий Тимощук возглавил Волынскую МСЭК в марте 2020 года. Как стало известно, он имеет немало объектов недвижимости.

Так, в декларации за 2023 год Тимощук указал 50 различных объектов недвижимости. Среди них есть 30 земельных участков, общая площадь которых достигает почти 19 гектаров. Также Тимощук является владельцем 5 домов и 13 нежилых зданий. С 2017 года председатель Волынской МСЭК имеет и квартиру площадью почти 134 квадратных метра. Кроме того, продолжается Тимощук задекларировал еще два дома, правда – недостроенные.

Большинство объектов недвижимости расположены в Ивано-Франковской области. Интересно, что сам Тимощук даже не догадывался, что имеет столько объектов недвижимости.

Я сам не знаю, сколько там, это так журналисты посчитали. Это все было в 2006 году, тогда создали фермерское хозяйство было 8 человек, потом 4 и я с 2014-го не имею отношения к ним, я им то отдал и есть человек, который этим всем занимается,

– заявил Тимощук.

Кроме объектов недвижимости, Тимощук задекларировал 500 тысяч доходов в год. Среди них 415 тысяч гривен – зарплата, 73 тысячи – пенсия, 5 тысяч – доход от аренды, а также 29 тысяч – наследство. Журналисты также установили, что на банковских счетах председатель Волынской МСЭК имеет 200 тысяч гривен. Тимощук также имеет корпоративные права на "Фермерское хозяйство Аэлита Олешков" на Ивано-Франковщине.