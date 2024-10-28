Про це пише Суспільне з посиланням на дані сервісу "Youcontrol". Крім того, у декларації про доходи мовиться, що зарплатня голови Волинської МСЕК за рік склала понад 400 тисяч гривень.

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Які статки має голова Волинської МСЕК

Василь Тимощук очолив Волинську МСЕК у березні 2020 року. Як стало відомо, він має чимало об'єктів нерухомості.

Так, у декларації за 2023 рік Тимощук вказав 50 різних об'єктів нерухомості. Серед них є 30 земельних ділянок, загальна площа яких сягає майже 19 гектарів. Також Тимощук є власником 5 будинків та 13 нежитлових будинків. З 2017 року голова Волинської МСЕК має і квартиру площею майже 134 квадратних метри. Крім того, триває Тимощук задекларував ще два будинки, щоправда – недобудовані.

Більшість об'єктів нерухомості розташовані в Івано-Франківській області. Цікаво, що сам Тимощук навіть не здогадувався, що має стільки об'єктів нерухомості.

Я сам не знаю, скільки там, це так журналісти порахували. То все було у 2006 році, тоді створили фермерське господарство було 8 людей, потім 4 і я з 2014-го не маю відношення до них, я їм то віддав і є людина, яка цим всім займається,

– заявив Тимощук.

Крім об'єктів нерухомості, Тимощук задекларував 500 тисяч доходів у рік. Серед них 415 тисяч гривень – зарплата, 73 тисячі – пенсія, 5 тисяч – дохід від оренди, а також 29 тисяч – спадщина. Журналісти також встановили, що на банківських рахунках голова Волинської МСЕК має 200 тисяч гривень. Тимощук також має корпоративні права на "Фермерське господарство Аеліта Олешків" на Івано-Франківщині.