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      Председатель Харьковской ОГА Светличная претендует на должность заместителя секретаря СНБО

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      Светличная подала декларацию на пост заместителя секретаря СНБО
      Светличная подала декларацию на пост заместителя секретаря СНБО / lubotin.kharkov.ua

      Руководительница облгосадминистрации Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. На этом посту она может заменить Алексея Данилова, который перед назначением секретарем СНБО работал его заместителем.

      Светличная 8 октября уже даже подала в НАПК соответствующую декларацию кандидата на этот пост.

      Читайте также: Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО

      Что известно о Юлии Светличной

      Юлия Светличная – председатель Харьковской ОГА еще с октября 2016 года. На этом посту она сменила Игоря Райнина, который возглавил Администрацию президента Петра Порошенко.

      Светличная является самой молодой руководительницей области в Украине (35 лет) и единственная женщина-глава области. Перед этим была депутатом Харьковского областного совета, где возглавляла фракцию БПП.

      Имеет дипломы экономиста-международника, доктора юридических наук, а также кандидата наук по государственному управлению.

      Декларация Светличной

      Юлия Светличная декларирует две квартиры в Харькове площадью 47 и 32 квадрата, а также гараж площадью 15 квадратных метров. Ездит она на автомобиле Peugeot 2014 выпуска, стоимость которого указана в сумме 320 тысяч гривен.

      В наличности председатель Харьковской ОГА держит 100 тысяч гривен, 20 тысяч долларов и 7 тысяч евро.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Светличная Алексей Данилов СНБО Новости Харькова Блок Петра Порошенко
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