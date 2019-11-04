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      Председатель Mcdonald's ушел в отставку из-за романтических отношений на работе

      31 Читати новину українською
      Председатель Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку
      Председатель Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку / apnews.com

      Исполнительный директор корпорации Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку. Все из-за отношений с работником, нарушающих корпоративную этику компании.

      Совет директоров Mcdonald's решил, что Стив Истербрук продемонстрировал "неподобающее поведение", пишет The New York Times.

      Кстати: Человек 10 лет хранил еду из McDonald's, и она почти не изменилась: фото

      Бывший глава Mcdonald's признал свою ошибку.

      Я вступил в отношения с работником, что нарушает политику Mcdonald's. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров, мне пора двигаться дальше,
      – сказал он.

      Справка. В компании Mcdonald's личные отношения между работниками категорически запрещены.

      Новым главой Mcdonald's стал Крис Кемпчинский, ранее руководивший подразделением Mcdonald's в США.

      Что для Mcdonald's сделал Стив Истербрук?
      Стива Истербрука назначили исполнительным директором Mcdonald's в 2015 году. Во время его правления корпорация приобрела компании, изучающие искусственный интеллект для того, чтобы улучшить продажи. Mcdonald's начал сотрудничать с сервисами доставки еды. В целом Истербрук ввел много технологических новшеств.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Работа Новости США Новости политики
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