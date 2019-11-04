Председатель Mcdonald's ушел в отставку из-за романтических отношений на работе
Исполнительный директор корпорации Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку. Все из-за отношений с работником, нарушающих корпоративную этику компании.
Совет директоров Mcdonald's решил, что Стив Истербрук продемонстрировал "неподобающее поведение", пишет The New York Times.
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Бывший глава Mcdonald's признал свою ошибку.
Я вступил в отношения с работником, что нарушает политику Mcdonald's. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров, мне пора двигаться дальше,
– сказал он.
Справка. В компании Mcdonald's личные отношения между работниками категорически запрещены.
Новым главой Mcdonald's стал Крис Кемпчинский, ранее руководивший подразделением Mcdonald's в США.
Что для Mcdonald's сделал Стив Истербрук?
Стива Истербрука назначили исполнительным директором Mcdonald's в 2015 году. Во время его правления корпорация приобрела компании, изучающие искусственный интеллект для того, чтобы улучшить продажи. Mcdonald's начал сотрудничать с сервисами доставки еды. В целом Истербрук ввел много технологических новшеств.