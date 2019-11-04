Голова Mcdonald's пішов у відставку через романтичні стосунки на роботі

Виконавчий директор корпорації Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку. Все через стосунки з працівником, які порушують корпоративну етику компанії.

Рада директорів Mcdonald's вирішила, що Стів Істербрук продемонстрував "неналежну повіденіку", пише The New York Times.

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Колишній очільник Mcdonald's визнав свою помилку.

Я вступив у стосунки з працівником, що порушує політику Mcdonald's. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюсь з радою директорів, що мені пора рухатися далі,

– сказав він.

Довідка. У компанії Mcdonald's особисті стосунки між працівниками категорично заборонені.

Новим главою Mcdonald's став Кріс Кемпчінський, який раніше керував підрозділом Mcdonald's у США.

Що для Mcdonald's зробив Стів Істербрук?

Стіва Істербрука призначили виконавчим директором Mcdonald's у 2015 році. Під час його правління корпорація придбала компанії, що вивчають штучний інтелект для того, щоб покращити продажі. Mcdonald's почав співпрацювати з сервісами доставки їжі. Загалом Істербрук запровадив багато технологічних нововведень.