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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Голова Mcdonald's пішов у відставку через романтичні стосунки на роботі

      36 Читать новость на русском
      Голова Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку
      Голова Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку / apnews.com

      Виконавчий директор корпорації Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку. Все через стосунки з працівником, які порушують корпоративну етику компанії.

      Рада директорів Mcdonald's вирішила, що Стів Істербрук продемонстрував "неналежну повіденіку", пише The New York Times.

      До речі: Чоловік 10 років зберігав їжу з McDonald's і вона майже не змінилася: фото

      Колишній очільник Mcdonald's визнав свою помилку.

      Я вступив у стосунки з працівником, що порушує політику Mcdonald's. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюсь з радою директорів, що мені пора рухатися далі,
      – сказав він.

      Довідка. У компанії Mcdonald's особисті стосунки між працівниками категорично заборонені.

      Новим главою Mcdonald's став Кріс Кемпчінський, який раніше керував підрозділом Mcdonald's у США.

      Що для Mcdonald's зробив Стів Істербрук?

      Стіва Істербрука призначили виконавчим директором Mcdonald's у 2015 році. Під час його правління корпорація придбала компанії, що вивчають штучний інтелект для того, щоб покращити продажі. Mcdonald's почав співпрацювати з сервісами доставки їжі. Загалом Істербрук запровадив багато технологічних нововведень.

      blog_ava
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      сьогодні
      2014
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини США Робота
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