07:06
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Чоловік 10 років зберігав їжу з McDonald's і вона майже не змінилася: фото

      683 Читать новость на русском
      Їжа з McDonald's
      Їжа з McDonald's / AFP

      В Ісландії у музеї показали раритетний фаст-фуд – бургер та картоплю фрі, яку купили 10 років тому.

      Його купив місцевий житель Хьортур Смарасон, коли почув що McDonald's закриває всі свої ресторани, передає BBC.

      "Я чув, що їжа з McDonald's ніколи не розкладається, тому просто хотів перевірити, чи це правда", – розповів він.

      Читайте також: У Кривому Розі хлопець викликав поліцію через "зниклі" бургери

      Час  кардинально не змінив зовнішнього вигляду продукції. Мережа ресторанів швидкого харчування не працює в Ісландії з 2009 року.

      Хьортур Смарасон зберігав їжу в себе вдома три роки, після чого вирішив їх віддати. Наразі гамбургер і картоплі фрі зберігаються у хостелі Snotra House, що на півдні Ісландії. Їжу охоче демонструють туристам та інтернет-користувачам, бо з місця зберігання фаст-фуду ведуть онлайн-трансляцію.


      Їжа зберігається у місцевому хостелі

      blog_ava
      Богдан хотів загальмувати розслідування справ щодо Майдану та Януковича, – Горбатюк
      сьогодні
      947
      Теги: Ісландія Продукти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сьогодні , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 943
      Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      3 листопада , 22:10 Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      Ірина Вихрущ 1281
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 листопада , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 814
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 листопада , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 1993
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 листопада , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 1349
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук