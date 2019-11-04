Чоловік 10 років зберігав їжу з McDonald's і вона майже не змінилася: фото

В Ісландії у музеї показали раритетний фаст-фуд – бургер та картоплю фрі, яку купили 10 років тому.

Його купив місцевий житель Хьортур Смарасон, коли почув що McDonald's закриває всі свої ресторани, передає BBC.

"Я чув, що їжа з McDonald's ніколи не розкладається, тому просто хотів перевірити, чи це правда", – розповів він.

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Час кардинально не змінив зовнішнього вигляду продукції. Мережа ресторанів швидкого харчування не працює в Ісландії з 2009 року.

Хьортур Смарасон зберігав їжу в себе вдома три роки, після чого вирішив їх віддати. Наразі гамбургер і картоплі фрі зберігаються у хостелі Snotra House, що на півдні Ісландії. Їжу охоче демонструють туристам та інтернет-користувачам, бо з місця зберігання фаст-фуду ведуть онлайн-трансляцію.



Їжа зберігається у місцевому хостелі